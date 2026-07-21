Rubata la copertura in rame di un tetto
La struttura finita nel mirino dei malviventi, utilizzata per la manutenzione delle strade nazionali, è raggiungibile solo tramite un sentiero nel bosco
La struttura finita nel mirino dei malviventi, utilizzata per la manutenzione delle strade nazionali, è raggiungibile solo tramite un sentiero nel bosco
BRUGG - Ignoti hanno sottratto ampie porzioni della copertura in rame di un edificio operativo situato in una zona isolata nei pressi di Schinznach-Bad, frazione del comune di Brugg (AG).
La struttura, utilizzata per la manutenzione delle strade nazionali, si trova sopra il portale del tunnel dell’A3 di Habsburg ed è raggiungibile solo tramite un sentiero nel bosco. La scoperta è avvenuta nella mattinata di lunedì 20 luglio, quando alcuni dipendenti hanno notato l’assenza di vaste parti del tetto e hanno immediatamente allertato la polizia cantonale.
Dai primi accertamenti è emerso che i ladri hanno rimosso e portato via grandi lastre di rame da una metà del tetto. L’azione sarebbe avvenuta in un arco temporale compreso tra giovedì scorso e il momento della scoperta. Restano da chiarire le modalità con cui i responsabili sono riusciti a raggiungere il tetto e a smontare il materiale.
L'entità del danno è considerata ingente. La polizia cantonale ha avviato le indagini per identificare gli autori del furto.