Rubata la copertura in rame di un tetto

Dai primi accertamenti è emerso che i ladri hanno rimosso e portato via grandi lastre di rame da una metà del tetto. L’azione sarebbe avvenuta in un arco temporale compreso tra giovedì scorso e il momento della scoperta. Restano da chiarire le modalità con cui i responsabili sono riusciti a raggiungere il tetto e a smontare il materiale.

L'entità del danno è considerata ingente. La polizia cantonale ha avviato le indagini per identificare gli autori del furto.