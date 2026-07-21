Monopattino elettrico esplode e prende fuoco, danni per decine di migliaia di franchi
Responsabile dell'accaduto sembrerebbe essere la batteria del veicolo.
Responsabile dell'accaduto sembrerebbe essere la batteria del veicolo.
WINTERTHUR - Lunedì sera, poco prima di mezzanotte, la centrale operativa della polizia cantonale di Winterthur ha ricevuto una segnalazione: nel quartiere Neuwiesen un monopattino elettrico e una siepe adiacente erano in fiamme. Polizia e pompieri sono intervenuti immediatamente.
Sul posto, i pompieri hanno domato rapidamente l’incendio. Nessuno, fortunatamente, ha riportato ferite. Poiché il rogo si è sviluppato nelle immediate vicinanze dei binari ferroviari, durante le operazioni di spegnimento è stato necessario chiudere temporaneamente la tratta tra Winterthur e Hettlingen.
Danni materiali per diverse decine di migliaia di franchiSecondo le prime informazioni fornite dalla polizia, l’esplosione sarebbe riconducibile alla batteria del monopattino elettrico. I danni materiali causati dall’incendio ammontano, sempre secondo la polizia, a diverse decine di migliaia di franchi. È stata aperta un’inchiesta per chiarire l’accaduto.