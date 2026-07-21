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Monopattino elettrico esplode e prende fuoco, danni per decine di migliaia di franchi

Responsabile dell'accaduto sembrerebbe essere la batteria del veicolo.
Monopattino elettrico esplode e prende fuoco, danni per decine di migliaia di franchi
Stadtpolizei Winterthur
Lunedì sera nel quartiere Neuwiesen a Winterthur si è verificato un incendio.
di 20min.ch | Lisa Arnold
Monopattino elettrico esplode e prende fuoco, danni per decine di migliaia di franchi
Responsabile dell'accaduto sembrerebbe essere la batteria del veicolo.

WINTERTHUR - Lunedì sera, poco prima di mezzanotte, la centrale operativa della polizia cantonale di Winterthur ha ricevuto una segnalazione: nel quartiere Neuwiesen un monopattino elettrico e una siepe adiacente erano in fiamme. Polizia e pompieri sono intervenuti immediatamente.

Sul posto, i pompieri hanno domato rapidamente l’incendio. Nessuno, fortunatamente, ha riportato ferite. Poiché il rogo si è sviluppato nelle immediate vicinanze dei binari ferroviari, durante le operazioni di spegnimento è stato necessario chiudere temporaneamente la tratta tra Winterthur e Hettlingen.

Danni materiali per diverse decine di migliaia di franchiSecondo le prime informazioni fornite dalla polizia, l’esplosione sarebbe riconducibile alla batteria del monopattino elettrico. I danni materiali causati dall’incendio ammontano, sempre secondo la polizia, a diverse decine di migliaia di franchi. È stata aperta un’inchiesta per chiarire l’accaduto.

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