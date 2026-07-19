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Schianto sul passo della Furka: due motociclisti gravemente feriti

l traffico intenso e una brusca frenata hanno causato una catena di collisioni tra moto e auto, con ingenti danni materiali.
Schianto sul passo della Furka: due motociclisti gravemente feriti
PolCa Uri
Fonte PolCa Uri
elaborata da Redazione
Schianto sul passo della Furka: due motociclisti gravemente feriti
l traffico intenso e una brusca frenata hanno causato una catena di collisioni tra moto e auto, con ingenti danni materiali.

ALTDORF (UR) - Grave incidente stradale nella tarda mattinata di sabato 18 luglio 2026 sul Passo della Furka, lungo la direttrice verso Realp. Intorno alle ore 11:30, un motociclista 34enne con targa di Friburgo, secondo quanto ricostruito dalle indagini, è stato costretto a frenare bruscamente nella zona di "Vor der Rufi" a causa del traffico.

A seguito della manovra, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto. La moto ha quindi urtato un’autovettura con targa di Argovia proveniente in senso opposto, da Realp. Dopo il primo impatto, il veicolo ha sbandato ulteriormente finendo contro un’altra motocicletta con targa del Vallese.

Nell’incidente entrambi i motociclisti hanno riportato gravi ferite. Sono stati soccorsi dal servizio di emergenza locale e trasportati all’ospedale cantonale di Uri.

I danni materiali sono stimati in diverse migliaia di franchi svizzeri. Sul posto sono intervenuti il servizio di soccorso e la polizia cantonale di Uri, che ha avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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