Con il caldo i rischi in montagna cambiano

BERNA - L'estate eccezionalmente calda sta modificando le condizioni dei percorsi in alta quota e rende alcune escursioni in montagna più insidiose del previsto. Per questo il Club Alpino Svizzero (CAS) invita gli appassionati a pianificare con attenzione le proprie uscite e a informarsi sulle condizioni aggiornate prima di affrontare un itinerario.