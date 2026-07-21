Con il caldo i rischi in montagna cambiano
Il Club Alpino Svizzero raccomanda prudenza prima di affrontare ogni itinerario ad alte quote
BERNA - L'estate eccezionalmente calda sta modificando le condizioni dei percorsi in alta quota e rende alcune escursioni in montagna più insidiose del previsto. Per questo il Club Alpino Svizzero (CAS) invita gli appassionati a pianificare con attenzione le proprie uscite e a informarsi sulle condizioni aggiornate prima di affrontare un itinerario.
Le temperature elevate delle ultime settimane hanno infatti cambiato il volto di molti percorsi. Se da un lato alcune escursioni risultano più facilmente praticabili rispetto al passato, dall'altro altre sono diventate eccezionalmente impegnative, scrive oggi il CAS che sul proprio sito internet elenca inoltre le sue raccomandazioni in 10 punti per lo svolgimento sicuro di varie attività di montagna (vie ferrate, arrampicata, mountainbike).
In alcune regioni è inoltre aumentato il rischio di caduta massi e determinati tratti di terreno possono risultare instabili, rendendo più difficile individuare il tracciato corretto. Per affrontare queste condizioni, il CAS sottolinea l'importanza di una pianificazione accurata.
Prima di partire è consigliabile consultare le informazioni più recenti sullo stato dei percorsi e sugli eventuali punti pericolosi. Oltre al portale escursionistico del Club Alpino Svizzero, anche piattaforme specializzate e i gestori dei rifugi o gli uffici delle guide alpine possono fornire indicazioni preziose.
L'associazione ricorda inoltre che le difficoltà e lo sviluppo di un itinerario possono differire sensibilmente rispetto alle descrizioni riportate nelle guide o all'esperienza maturata negli anni precedenti. Per questo è opportuno valutare sempre percorsi alternativi che, a seconda delle condizioni, possono rivelarsi più sicuri. In alcuni casi, ad esempio, le ascensioni lungo le creste o le vie di arrampicata esclusivamente su roccia offrono condizioni migliori rispetto agli itinerari su ghiacciaio.
Infine, il CAS raccomanda agli escursionisti di mantenere aggiornate le proprie competenze attraverso corsi di formazione e perfezionamento. Chi ha poca esperienza in alta montagna dovrebbe invece affidarsi a una guida alpina o partecipare a escursioni organizzate dalle sezioni del Club Alpino Svizzero.