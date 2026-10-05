Questa ex promessa si ritira a soli 23 anni
Joshua Fahrni ha deciso di appendere i pattini al chiodo dopo una lunga riflessione.
ZURIGO - ZURIGO - Joshua Fahrni mette fine con effetto immediato alla sua carriera di hockeista a soli 23 anni. La decisione è stata annunciata lunedì dagli ZSC Lions, organizzazione alla quale l'attaccante si era unito all'inizio della stagione 2026/27.
Fahrni ha maturato la scelta «dopo una lunga riflessione». «Questa decisione è stata tutto fuorché facile da prendere, ma è il risultato di un'assoluta onestà verso me stesso. Per riuscire a questo livello, servono convinzione e motivazione totali ogni giorno. È per questo che ho deciso di intraprendere una nuova strada», ha spiegato.
In passato Fahrni aveva vestito le maglie del CP Berna e dei Langnau Tigers. Dopo il trasferimento a Zurigo, in questa stagione è stato impiegato soltanto in Swiss League con i GCK Lions, collezionando cinque presenze.
Secondo quanto comunicato dagli ZSC Lions, il 23enne ha chiesto la risoluzione del proprio contratto per motivi privati.