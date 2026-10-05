Questa ex promessa si ritira a soli 23 anni

Fahrni ha maturato la scelta «dopo una lunga riflessione». «Questa decisione è stata tutto fuorché facile da prendere, ma è il risultato di un'assoluta onestà verso me stesso. Per riuscire a questo livello, servono convinzione e motivazione totali ogni giorno. È per questo che ho deciso di intraprendere una nuova strada», ha spiegato.