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COPPA SVIZZERA

Lucerna, Sion e GC agli ottavi

Nessuna sorpresa nel sabato di Coppa Svizzera
Lucerna, Sion e GC agli ottavi
Freshfocus
di Fabrizio BerettaGiornalista
Lucerna, Sion e GC agli ottavi
Nessuna sorpresa nel sabato di Coppa Svizzera
CALCIO: Risultati e classifiche

WINTERTHUR - Il Lucerna ha dovuto attendere i minuti di recupero per avere la meglio per 1-0 del Winterthur (Challenge League) nei sedicesimi di finale di Coppa Svizzera. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato Dorn, a segno al 92'.

Ha faticato parecchio anche il Sion per piegare la resistenza del Cham (Prima Promotion), sconfitto 2-0 grazie alle reti nella ripresa siglate da Chipperfield e Kololli.

Tutto facile invece per il GC, che ha travolto il Grenchen per 8-0 grazie alle doppiette di Clemente, Krasniqi e Lee e ai gol del ticinese Morandi e di Rissi. Da segnalare anche i successi del Brühl sul Köniz (2-0) e del Wil sul Bulle (1-0).

COPPA SVIZZERA
Golia e Davide, doppio ruolo per le ticinesi

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