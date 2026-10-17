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COPPA SVIZZERA
Lucerna, Sion e GC agli ottavi
Nessuna sorpresa nel sabato di Coppa Svizzera
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Lucerna, Sion e GC agli ottavi
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Lucerna, Sion e GC agli ottavi
Nessuna sorpresa nel sabato di Coppa Svizzera
Lucerna, Sion e GC agli ottavi
Nessuna sorpresa nel sabato di Coppa Svizzera
WINTERTHUR - Il Lucerna ha dovuto attendere i minuti di recupero per avere la meglio per 1-0 del Winterthur (Challenge League) nei sedicesimi di finale di Coppa Svizzera. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato Dorn, a segno al 92'.
Ha faticato parecchio anche il Sion per piegare la resistenza del Cham (Prima Promotion), sconfitto 2-0 grazie alle reti nella ripresa siglate da Chipperfield e Kololli.
Tutto facile invece per il GC, che ha travolto il Grenchen per 8-0 grazie alle doppiette di Clemente, Krasniqi e Lee e ai gol del ticinese Morandi e di Rissi. Da segnalare anche i successi del Brühl sul Köniz (2-0) e del Wil sul Bulle (1-0).
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