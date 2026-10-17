Lucerna, Sion e GC agli ottavi

Ha faticato parecchio anche il Sion per piegare la resistenza del Cham (Prima Promotion), sconfitto 2-0 grazie alle reti nella ripresa siglate da Chipperfield e Kololli.

Tutto facile invece per il GC, che ha travolto il Grenchen per 8-0 grazie alle doppiette di Clemente, Krasniqi e Lee e ai gol del ticinese Morandi e di Rissi. Da segnalare anche i successi del Brühl sul Köniz (2-0) e del Wil sul Bulle (1-0).