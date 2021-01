Derby: l'Inter stende il Milan e vola al penultimo atto

MILANO - La prima sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia - fra Inter e Milan - ha sorriso ai nerazzurri. Barella e compagni hanno infatti piegato la resistenza dei cugini rossoneri in rimonta (2-1) e hanno di conseguenza staccato il pass per il penultimo atto di questa competizione.

Per la cronaca il derby meneghino è stato risolto da Lukaku su rigore (71') e da una magia di Eriksen su punizione al 97', i quali hanno risposto al vantaggio iniziale firmato da Ibrahimovic (31'). Lo stesso bomber svedese ha poi messo in difficoltà i suoi compagni, poiché ha rimediato un cartellino rosso al 58' per un fallo di gioco.

Da segnalare anche un litigio furibondo che ha visto come protagonisti Lukaku e sempre Ibra, croce e delizia della compagine allenata da Pioli. Allo scadere della prima frazione di gioco i due attaccanti si sono infatti insultati pesantemente e sono andati molto vicini alla rissa.

In semifinale l'Inter affronterà la vincente fra Juventus e Spal in programma domani sera (ore 20.45).

keystone-sda.ch (MATTEO BAZZI)