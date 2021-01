Sprint-Lugano, con l'YB serve andare a tutta

LUGANO - Coraggio e attenzione. Questo - e molto altro - servirà al Lugano, impegnato oggi (ore 18) contro lo Young Boys nel recupero del sesto turno di campionato.

Sorretti da un’ottima difesa (la seconda di Super League, alle spalle proprio dei bernesi) ma non trascinati da un grande attacco, i bianconeri sanno infatti che senza una prestazione molto vicina alla perfezione non arriverà un risultato positivo. Imbattuti in trasferta (quattro vittorie e due pari), i gialloneri di mister Seoane disputeranno a Cornaredo il primo match dopo la sosta. Ritmo e condizione non saranno dunque dei migliori; saranno comunque sufficienti per spaventare i ticinesi? Molto dipenderà dai ticinesi stessi, che se sapranno confermarsi compatti allora potranno giocare al gatto con il topo. In dubbio Sabbatini, Custodio (acciaccati dopo Sion) e Facchinetti (colpo in allenamento), mister Jacobacci dovrebbe puntare su un undici almeno inizialmente molto prudente. Un undici nel quale non figurerà il neo arrivato Abubakar, che troverà probabilmente posto in campo a gara in corso.

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)