Rebic affonda l'Udinese: gioia Milan all'ultimo respiro

MILANO (Italia) - Reti ed emozioni nel lunch-match della 20esima giornata di Serie A, con il Milan che ha piegato 3-2 l'Udinese all'ultimo respiro.

Sotto 1-0 all'intervallo in virtù della segnatura di Larsen (6'), i rossoneri hanno reagito nella ripresa, con Ante Rebic - entrato al posto di Bonaventura - assoluto protagonista. Pareggiati i conti già al 48' proprio grazie a una rete del croato, il Diavolo è passato in vantaggio al 72' con il quinto sigillo in campionato di Theo Hernandez. All'85 Lasagna ha infilato il 2-2 illudendo di fatto i friulani, ma in pieno recupero ancora Rebic ha trovato la rete del definitivo 3-2 (93').

In classifica il Milan si porta a quota 28 punti, mentre l'Udinese resta ferma a 24.

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)