Conte è nerazzurro, c'è la firma da 30 milioni (abbondanti)

MILANO (Italia) - Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. Mancava l'ufficialità, nella prima mattina di venerdì è arrivata anche quella.

Chiuso il capitolo Spalletti, esonerato giovedì, la società nerazzurra non ha perso tempo, facendo sosttoscrivere al tecnico salentino un ricco triennale, che prevede uno stipendio di 9 milioni netti per il primo anno e che crescerà fino ai 12 milioni del terzo campionato.

Ex allenatore di - tra le tante - Juventus, Chelsea e nazionale italiana, il 49enne si è detto entusiasta della nuova avventura e ha promesso che si impegnerà a fondo per tentare di ripagare la fiducia in lui riposta. «Ho scelto l’Inter per la società, la sua storia, per la serietà e l’ambizione del progetto - ha ammesso proprio Conte - Mi ha colpito la chiarezza del club. Voglio riportarlo dove merita».

KEYSTONE/AP (Rui Vieira)