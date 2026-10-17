Bellinzona
Scomparsa Bulma: si cerca una bulldog francese
I proprietari chiedono aiuto e invitano a segnalare eventuali avvistamenti senza tentare di avvicinarla.
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Scomparsa Bulma: si cerca una bulldog francese
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Scomparsa Bulma: si cerca una bulldog francese
I proprietari chiedono aiuto e invitano a segnalare eventuali avvistamenti senza tentare di avvicinarla.
Scomparsa Bulma: si cerca una bulldog francese
I proprietari chiedono aiuto e invitano a segnalare eventuali avvistamenti senza tentare di avvicinarla.
BELLINZONA - Si cerca Bulma, una bulldog francese femmina scomparsa oggi, sabato 17 ottobre, nella zona di via Artore a Bellinzona.
La cagnolina è di taglia medio-piccola, con il pelo bianco e nero. Secondo quanto segnalato nell'appello diffuso per ritrovarla, Bulma è attualmente molto spaventata.
Chiunque dovesse avvistarla è invitato a non cercare di avvicinarla, per evitare di spaventarla ulteriormente, ma a contattare immediatamente il numero 079 483 50 68.
I proprietari chiedono la massima diffusione dell'appello per aiutare Bulma a tornare a casa.
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