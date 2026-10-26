Con iPad mini OLED Apple fa risplendere il nero

Acoustic Display - La scelta di Apple di integrare una fotocamera frontale da 12 MP con Central Stage ci sembra quasi scontata dato che la tecnologia è ormai stata ampiamente sdoganata. Apple, nel suo comunicato, sottolinea l’introduzione del nuovo sistema Acoustic Display che posiziona gli altoparlanti per le frequenze alte e i bassi direttamente tra lo schermo e la scocca in alluminio. I nuovi iPad mini restano evidentemente compatibili con l’Apple Pencil Pro, come pure al modello standard (con USB-C).

Mobilità - Se si sceglie un iPad mini è perché molto spesso lo si vuole utilizzare anche fuori casa. Le dimensioni contenute e il fatto che i nuovi modelli siano di una frazione di millimetro più sottili e di poco meno di 40 gr più leggeri della generazione precedente lo rendono infatti perfetto per chi vuole uno schermo un po’ più grande rispetto al proprio iPhone quando esce di casa. A questo scopo, Apple ha inserito il nuovo processore C2 fatto in casa. Con il nuovo modem si migliora l’efficienza energetica e le prestazioni, stando ai dati pubblicati da Apple stessa, migliorano del 50%. Grazie al nuovo processore N1 i nuovi iPad mini potranno approfittare dei protocolli Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, migliorando sensibilmente anche la velocità e l’utilizzo di funzioni come AirPlay o AirDrop che vengono usate anche in casa.