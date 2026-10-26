Con iPad mini OLED Apple fa risplendere il nero
Con un comunicato stampa rilasciato in giornata Apple ha presentato i nuovi iPad mini, i primi con schermo OLED e con il nuovissimo processore A20Pro.
Con un comunicato stampa rilasciato in giornata Apple ha presentato i nuovi iPad mini, i primi con schermo OLED e con il nuovissimo processore A20Pro.
SAVOSA - Con un nuovo comunicato stampa Apple ha presentato oggi i nuovi iPad mini con display OLED. La tecnologia OLED permette di controllare al meglio l’illuminazione di ogni singolo pixel del pannello Super Retina XDR migliorando sensibilmente la qualità visiva complessiva e, in particolare, quella dei neri che appaiono così molto più intensi. Con il nuovo schermo migliora anche notevolmente la luminosità complessiva che può variare da 1 bit fino ad un valore di picco di 1200 nit (il doppio rispetto al precedente valore massimo), mentre a tutto schermo viaggia sui 600 nit e ha un contrasto di 2Mio:1. Rispetto ai modelli precedenti, con processore A17 Pro, i nuovi arrivati hanno una diagonale dello schermo leggermente più grande: da 8.5 pollici invece dei 8.3 pollici della generazione precedente. I nuovi modelli potranno beneficiare anche dello strato nano-texture che fino ad oggi, nel settore iPad, era appannaggio unicamente degli iPad Pro. Anche in questo caso l’opzione sarà applicabile (al costo di 100.- CHF) unicamente agli iPad con i tagli maggiori di memoria, ossia 256GB o 512GB. Queste non sono però le uniche novità del nuovo iPad mini.
A20Pro - Come preannunciato da quasi tutti gli esperti del settore, i nuovi iPad mini sono equipaggiati con il nuovissimo processore A20 Pro. Il processore con architettura a 2 nanometri avrà una CPU con fino a 6 cuori, un processore grafico (GPU) con 7 cuori, potenziati tutti dai Neural Accelerator e fino a 16 cuori dedicati al Neural Engine. Grazie a questo nuovo motore il nuovo, capace di prestazioni grafiche mai raggiunte prima e i nuovi iPad mini strizzano l’occhio al settore dei videogiocatori.
Acoustic Display - La scelta di Apple di integrare una fotocamera frontale da 12 MP con Central Stage ci sembra quasi scontata dato che la tecnologia è ormai stata ampiamente sdoganata. Apple, nel suo comunicato, sottolinea l’introduzione del nuovo sistema Acoustic Display che posiziona gli altoparlanti per le frequenze alte e i bassi direttamente tra lo schermo e la scocca in alluminio. I nuovi iPad mini restano evidentemente compatibili con l’Apple Pencil Pro, come pure al modello standard (con USB-C).
Mobilità - Se si sceglie un iPad mini è perché molto spesso lo si vuole utilizzare anche fuori casa. Le dimensioni contenute e il fatto che i nuovi modelli siano di una frazione di millimetro più sottili e di poco meno di 40 gr più leggeri della generazione precedente lo rendono infatti perfetto per chi vuole uno schermo un po’ più grande rispetto al proprio iPhone quando esce di casa. A questo scopo, Apple ha inserito il nuovo processore C2 fatto in casa. Con il nuovo modem si migliora l’efficienza energetica e le prestazioni, stando ai dati pubblicati da Apple stessa, migliorano del 50%. Grazie al nuovo processore N1 i nuovi iPad mini potranno approfittare dei protocolli Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, migliorando sensibilmente anche la velocità e l’utilizzo di funzioni come AirPlay o AirDrop che vengono usate anche in casa.
Verde dentro - I nuovi modelli sono disponibili unicamente in due colorazioni, mezzanotte e luce stellare, di fatto un grigio scuro e un argento, ma Apple prosegue sul suo percorso che la vuole portare ad essere neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2030. Il 100% dell’alluminio della scocca esterna è riciclato, lo stesso vale per il cobalto utilizzato nella batteria. Il 40% dell’energia utilizzata nel processo produttivo di tutta la filiera di produzione di questi modelli è di origine rinnovabile, solare o eolica. Complessivamente, dichiara Apple, il 35% dei materiali utilizzati per il nuovo iPad mini con schermo OLED sono riciclati.
Prezzi - Complice anche l’aumento generalizzato dei prezzi, i nuovi iPad mini sono decisamente meno mini nei prezzi. Il modello d’entrata, con 128 GB di memoria, senza schermo nano-texture (che però ci sentiamo assolutamente di consigliare soprattutto per chi porterà l’iPad mini fuori casa) e senza connettività cellulare parte da 679.- CHF. Per avere il massimo della memoria disponibile (512 GB), mantenendo però invariate le altre opzioni, bisogna aggiungere 300.- CHF. Una versione intermedia ma neanche tanto, ossia i 256 GB, schermo nano-texture e connettività cellulare costa 1029.- CHF.
Se siete tra coloro che intendono passare all’iPhone Duo ci vien da dire che questo iPad mini proprio non vi serve. In attesa di poterlo testare ci vien da dire che l’upgrade a questa generazione possa non essere una priorità assoluta dato che i modelli con A17Pro sono ancora performanti.