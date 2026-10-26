Chris Brown condannato per aggressione

L'arresto era avvenuto di notte, in un hotel di lusso di Manchester, tappa di una delle sue esibizioni dell'anno passato, su ordine di Scotland Yard. A denunciare l'aggressione del 2023 era stato il produttore Abe Diaw, il quale aveva sostenuto d'esser stato colpito alla testa con una bottiglia in un night club della capitale britannica, il Tape, a Mayfair. Attacco sfociato nella perdita dei sensi da parte della vittima (bersagliato anche con pugni e calci, stando ad alcune testimonianze) e nel suo ricovero in ospedale.