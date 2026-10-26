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È morto Walter Koenig
L'attore di "Star Trek" aveva 90 anni. Si è spento nella sua casa di Los Angeles.
IMAGO / Everett Collection
Fonte Ats Dpa
È morto Walter Koenig
L'attore di "Star Trek" aveva 90 anni. Si è spento nella sua casa di Los Angeles.
LOS ANGELES - È morto all'età di 90 anni Walter Koenig, attore statunitense noto soprattutto per il suo ruolo nella celebre serie di fantascienza "Star Trek".
Koenig si è spento nella sua abitazione di Los Angeles, come riferito da diversi media statunitensi che citano il management dell'attore.
Nato nel 1936 a Chicago, Koenig aveva raggiunto la notorietà negli anni Sessanta grazie alla sua partecipazione alla serie televisiva cult "Star Trek". Successivamente aveva preso parte anche a numerosi film della saga.
Nel corso della sua carriera, l'attore aveva ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, a testimonianza del suo contributo al mondo dello spettacolo.
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