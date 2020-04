Achille Lauro: il nuovo assaggio è “16 marzo”

MILANO - Achille Lauro continua a tenere in allerta i suoi fan. Il rapper italiano prepara la pubblicazione del suo nuovo album e lo fa lasciando una scia musicale alle sue spalle.

Dopo il successo sanremese sulle note di “Me ne frego”, negli ultimi giorni l’autore di “Rolls Royce” ha deciso di pubblicare il brano “16 marzo” destinato a diventare una nuova hit. Una canzone che è già stata definita dalla critica come un “potente inno generazionale” ma che comunica anche la capacità dell’artista di riuscire a superare il concetto di genere.

Provare a identificare la sua musica come rap o trap a questo punto della sua carriera sarebbe completamente sbagliato. Ora Lauro, come ha rivelato lui stesso, è in preda a una furia creativa che supera le barriere di genere e che lo ha portato a scoprire nuove frontiere musicali: «Sono mesi che non dormo - ha spiegato - Sono ossessionato dal creare. Ho trovato il me che ho sempre cercato. In questi giorni di isolamento, che mi hanno costretto a un processo introspettivo e di meditazione profonda, ho trovato la forza di creare arte e dare vita a questo brano, 16 marco, che descrive l’attuale urgenza simbiotica di raccontare una nuova fase della mia eterna rinascita, con un nuovo linguaggio, libero e liberato. Mai come questa volta sento la mia musica così mia».