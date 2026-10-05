L'ex principe Andrea fa causa alla polizia sull'indagine Epstein

Il ricorso - presentato dai suoi avvocati difensori - sarà discusso prossimamente nel merito, dopo essere stato ammesso al vaglio dei giudici. Il terzogenito della regina Elisabetta II e fratello minore di re Carlo III resta intanto sotto indagine.

Egli ha sempre negato ogni illecito, ma è stato comunque privato di tutti i titoli reali in seguito al riemergere dello scandalo Epstein, emarginato in una residenza 'privata' fuori Londra e ridotto al rango di comune cittadino con il solo appellativo di Andrew Mountbatten-Windsor.