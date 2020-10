La rabbia contro il coprifuoco scende in piazza anche a Firenze

FIRENZE - Incidenti ieri sera nel centro storico di Firenze - con lancio di bombe carta, fumogeni, atti vandalici e ripetute cariche della polizia - per una manifestazione non autorizzata contro gli ultimi provvedimenti anti covid del Governo. Sarebbero state fermate una ventina di persone e alcuni agenti avrebbero riportato ferite.

I manifestanti, di diversa estrazione, si sono riuniti con un tam tam sui social e, dopo che i negozi del centro, soprattutto quelli del lusso, avevano chiuso in anticipo e blindato le vetrine per timore di saccheggi come quelli avvenuti in altre città, in circa duecento si sono radunati per entrare in piazza della Signoria, ma sono stati fermati dal cordone della polizia.

Un video, inviatoci in redazione da un lettore, mostra i giovani protestatari inneggiare alla libertà. Un altro, che potete vedere in gallery qua sopra, mostra invece la reazione della folla a una delle cariche della polizia.

Alcuni scatti, invece, mostrano i vandalismi per le vie del centro storico e come - chi ha potuto - ha messo al riparo la sua attività.

Fonti presenti sul posto al momento della manifestazione ci confermano che in piazza c'erano simpatizzanti di estrema sinistra e militanti di Casapound, oltre a persone non riconducibili a uno schieramento politico e che hanno approfittato dell'occasione per sfogare il proprio malcontento verso le misure prese dalle autorità, locali e nazionali.

La polizia, ci viene spiegato, è riuscita a evitare che gli scontri assumessero dimensioni più rilevanti, andando a isolare i gruppetti più turbolenti. Come già avvenuto a Milano, Torino, Napoli e altrove, numerosa era la componente di adolescenti.

Apparentemente esigua, invece, la presenza di negazionisti del Covid e no mask: quasi tutti i presenti indossavano la mascherina.

Foto Lettore