MORBIO INFERIORE
Lavori di pavimentazione fonica in via Ghitello
Sarà garantito il servizio delle linee autobus AMSA e Autopostale con la messa in funzione delle fermate provvisorie ai lati del tratto stradale chiuso.
TiPress
Fonte red
Lavori di pavimentazione fonica in via Ghitello
Sarà garantito il servizio delle linee autobus AMSA e Autopostale con la messa in funzione delle fermate provvisorie ai lati del tratto stradale chiuso.
MORBIO INFERIORE - Dal 27 al 29 luglio via Ghitello a Morbio Inferiore sarà interessata da lavori di pavimentazione fonica nel tratto compreso tra la fermata del trasporto pubblico “Polenta” e la rotonda Polenta.
Il Dipartimento del territorio spiega che sarà garantito il servizio delle linee autobus AMSA e Autopostale con la messa in funzione delle fermate provvisorie ai lati del tratto stradale chiuso.
Sarà garantito invece il traffico veicolare a senso unico alternato, il passaggio ai pedoni e ai mezzi di soccorso con gestione tramite agenti di sicurezza.
Il programma potrebbe subire delle modifiche a dipendenza delle condizioni meteorologiche ed eventuali imprevisti.
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