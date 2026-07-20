Il Pardo alla Carriera va a James Gray

Dall’esordio folgorante con "Little Odessa" (1994), premiato con il Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia quando aveva appena 25 anni, James Gray ha costruito una carriera originale, profondamente radicata nei ricordi della sua infanzia nella comunità russo-ebraica di New York. Film come "The Yards" (2000), "I padroni della notte" (2007), "Two Lovers" (2008) e "C'era una volta a New York" (The Immigrant, 2013) lo hanno imposto come una delle voci più riconoscibili del cinema americano, capace di esplorare con precisione sia gli ambienti della criminalità sia le dinamiche familiari. Spesso ambientate a Brighton Beach, le sue opere dialogano costantemente con i classici del cinema americano ed europeo.

Negli ultimi dieci anni Gray ha ampliato ulteriormente il proprio sguardo, interrogando la promessa, spesso illusoria, del sogno americano in contesti diversi: dall’esplorazione coloniale ai viaggi spaziali, fino ai pregiudizi razziali. Con "Civiltà perduta" (The Lost City of Z, 2016), interpretato da Charlie Hunnam e Robert Pattinson, "Ad Astra" (2019), con Brad Pitt, e "Armageddon Time" (2022), con Anthony Hopkins, ha mostrato nuove sfaccettature del suo cinema, mantenendo uno stile sempre riconoscibile.