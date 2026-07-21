Dopo il tentato furto, il cane lo bracca e lo morde

Poco dopo, gli agenti hanno fermato e arrestato un primo sospettato: si tratta di un cittadino albanese di 43 anni, senza fissa dimora in Svizzera. Nelle vicinanze del luogo del presunto reato sono stati rinvenuti diversi oggetti sospetti, tra cui radio e indumenti. Gli investigatori hanno inoltre individuato alcuni veicoli ritenuti collegati all'episodio.

La caccia al secondo uomo è durata circa un'ora. Il sospettato è stato infine localizzato sulle rive del fiume Limmat grazie all'intervento di un cane della polizia regionale dell'Argovia Sud. Durante l'arresto, il cane ha morso l'uomo all'avambraccio destro. Il trentanovenne, cittadino rumeno anch'egli senza fissa dimora in Svizzera, è stato trasportato in ospedale per accertamenti prima di essere arrestato.





