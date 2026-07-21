Cerca e trova immobili
Segnalaci
ARGOVIA

Dopo il tentato furto, il cane lo bracca e lo morde

Decisivo l'intervento delle unità cinofile nella cattura del secondo uomo coinvolto, che è stato fermato dopo un inseguimento sulle rive della Limmat.
Dopo il tentato furto, il cane lo bracca e lo morde
Polizia Cantonale Argovia
Fonte Polizia Cantonale Argovia
elaborata da Redazione
Dopo il tentato furto, il cane lo bracca e lo morde
Decisivo l'intervento delle unità cinofile nella cattura del secondo uomo coinvolto, che è stato fermato dopo un inseguimento sulle rive della Limmat.

WETTINGEN - Due uomini sono stati arrestati nella notte a Wettingen, nel Canton Argovia, con l'accusa di aver tentato un furto ai danni di un distributore automatico di biglietti presso la stazione ferroviaria. Durante l'operazione, uno dei sospettati è stato morso all'avambraccio da un cane poliziotto.

L'allarme è scattato intorno alle 3:30 di martedì 21 luglio 2026, quando una terza persona ha segnalato al centro di emergenza cantonale la presenza di due individui intenti a manomettere una biglietteria automatica. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia cantonale di Argovia e della polizia cittadina di Baden, che hanno avviato immediatamente le ricerche.

Poco dopo, gli agenti hanno fermato e arrestato un primo sospettato: si tratta di un cittadino albanese di 43 anni, senza fissa dimora in Svizzera. Nelle vicinanze del luogo del presunto reato sono stati rinvenuti diversi oggetti sospetti, tra cui radio e indumenti. Gli investigatori hanno inoltre individuato alcuni veicoli ritenuti collegati all'episodio.

La caccia al secondo uomo è durata circa un'ora. Il sospettato è stato infine localizzato sulle rive del fiume Limmat grazie all'intervento di un cane della polizia regionale dell'Argovia Sud. Durante l'arresto, il cane ha morso l'uomo all'avambraccio destro. Il trentanovenne, cittadino rumeno anch'egli senza fissa dimora in Svizzera, è stato trasportato in ospedale per accertamenti prima di essere arrestato.


Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
arrestocanton argoviadistributore automaticofurtopoliziawettingen
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»
LIVE
CANTONE/ITALIA
2 gior
73
97

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne
LIVE
BLENIO
2 gior

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como
LIVE
CANTONE
1 gior

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como

Due muli investiti sulla A2
LIVE
GIORNICO
2 gior
27

Due muli investiti sulla A2

Notte movimentata: tre uomini in fuga
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Notte movimentata: tre uomini in fuga

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
30
96

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale

Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»
LIVE
BELLINZONA
8 ore
90
170

Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»

Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»
LIVE
CANTONE
8 ore
23
31

Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"
LIVE
ITALIA
2 gior

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"

Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca
LIVE
METEO
6 ore
1
25

Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»
LIVE
SCI ALPINO
8 ore
4
26

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
15
26

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
18
96

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»
LIVE
CANTONE
21 ore
62
182

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026
LIVE
CANTONE
1 gior
10
79

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
3 gior
10
170

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
19 ore
43
77

FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
37
158

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza
LIVE
GINEVRA
1 gior

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare
LIVE
TRAFFICO
21 ore
11
60

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare

La donna trovata senza testa e arti in un campo è stata identificata
LIVE
SOLETTA
5 ore

La donna trovata senza testa e arti in un campo è stata identificata

Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA
LIVE
MONDIALE 2026
16 ore
15
36

Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
1 gior

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
17

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
12
36

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione
LIVE
ACQUAROSSA
2 gior
13
26

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione

Violenza gratuita, spettacolo indegno
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
23 ore
45

Violenza gratuita, spettacolo indegno

Auto finisce sul tetto a Magadino
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
8
19

Auto finisce sul tetto a Magadino

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio
LIVE
MONDIALE 2026
3 gior
12
66

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio

«Mi fa male l’anima, scusatemi»
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
18
76

«Mi fa male l’anima, scusatemi»

Moto contro un autobus, traffico in tilt
LIVE
LUGANO
2 gior
8
22

Moto contro un autobus, traffico in tilt

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
23 ore

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
3
67

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica
LIVE
ITALIA
2 gior
29
87

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"
LIVE
RASSEGNA STAMPA
1 gior
12
64

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
72

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio

Oltre 12 anni di incertezze
LIVE
CANTONE
1 gior
31
53

Oltre 12 anni di incertezze

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
11

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»
LIVE
CANTONE
3 gior
109
225

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»

Prova a vendere il campo non suo: "La FIFA deve andarsene"
LIVE
MONDIALE 2026
19 ore
4
66

Prova a vendere il campo non suo: "La FIFA deve andarsene"

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale
LIVE
LUGANO
1 gior
16
39

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»
LIVE
RIVA SAN VITALE
1 gior

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»

Taxi che vanno da soli: il test ticinese
LIVE
BELLINZONA/ SAN FRANCISCO
1 gior
46
109

Taxi che vanno da soli: il test ticinese

I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
7
39

I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari

Arrestati i fratelli Tate
LIVE
STATI UNITI
2 gior
10
69

Arrestati i fratelli Tate

93’000 km e 350’000 dollari di carburante: Infantino inquina il Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
31
132

93’000 km e 350’000 dollari di carburante: Infantino inquina il Mondiale

Nel lago, con l'auto
LIVE
GRIGIONI
23 ore
7
59

Nel lago, con l'auto

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
«Vendiamo un profumo ogni secondo negli aeroporti»
LIVE
SVIZZERA
40 min

«Vendiamo un profumo ogni secondo negli aeroporti»

Bambino di due anni precipita dal terzo piano: la sua vita è in pericolo
LIVE
SAN GALLO
43 min

Bambino di due anni precipita dal terzo piano: la sua vita è in pericolo

In difficoltà nel fiume, perde la vita
LIVE
BERNA
51 min

In difficoltà nel fiume, perde la vita

Si tuffa nel fiume e scompare fra le acque, 19enne ritrovato morto
LIVE
BERNA
1 ora

Si tuffa nel fiume e scompare fra le acque, 19enne ritrovato morto

Albergo in fiamme, è stato un guasto
LIVE
LUCERNA
1 ora

Albergo in fiamme, è stato un guasto

L'uscita dal parcheggio dell'85enne (illesa) non è impeccabile
LIVE
BASILEA CITTÀ
2 ore
1

L'uscita dal parcheggio dell'85enne (illesa) non è impeccabile

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi
LIVE
GINEVRA
2 ore
19
91

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi

Lindt punta sulle confezioni più piccole
LIVE
SVIZZERA
3 ore
11
27

Lindt punta sulle confezioni più piccole

Stadler Rail sotto attacco cibernetico: «Non paghiamo nessun riscatto»
LIVE
SVIZZERA
3 ore
11

Stadler Rail sotto attacco cibernetico: «Non paghiamo nessun riscatto»

Con il caldo i rischi in montagna cambiano
LIVE
SVIZZERA
4 ore
1

Con il caldo i rischi in montagna cambiano