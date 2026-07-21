Dopo il tentato furto, il cane lo bracca e lo morde
Decisivo l'intervento delle unità cinofile nella cattura del secondo uomo coinvolto, che è stato fermato dopo un inseguimento sulle rive della Limmat.
WETTINGEN - Due uomini sono stati arrestati nella notte a Wettingen, nel Canton Argovia, con l'accusa di aver tentato un furto ai danni di un distributore automatico di biglietti presso la stazione ferroviaria. Durante l'operazione, uno dei sospettati è stato morso all'avambraccio da un cane poliziotto.
L'allarme è scattato intorno alle 3:30 di martedì 21 luglio 2026, quando una terza persona ha segnalato al centro di emergenza cantonale la presenza di due individui intenti a manomettere una biglietteria automatica. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia cantonale di Argovia e della polizia cittadina di Baden, che hanno avviato immediatamente le ricerche.
Poco dopo, gli agenti hanno fermato e arrestato un primo sospettato: si tratta di un cittadino albanese di 43 anni, senza fissa dimora in Svizzera. Nelle vicinanze del luogo del presunto reato sono stati rinvenuti diversi oggetti sospetti, tra cui radio e indumenti. Gli investigatori hanno inoltre individuato alcuni veicoli ritenuti collegati all'episodio.
La caccia al secondo uomo è durata circa un'ora. Il sospettato è stato infine localizzato sulle rive del fiume Limmat grazie all'intervento di un cane della polizia regionale dell'Argovia Sud. Durante l'arresto, il cane ha morso l'uomo all'avambraccio destro. Il trentanovenne, cittadino rumeno anch'egli senza fissa dimora in Svizzera, è stato trasportato in ospedale per accertamenti prima di essere arrestato.