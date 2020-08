Zero spazio al Milan

MILANO - Il contratto, firmato nel 2017, dice che fino al prossimo giugno Ricardo Rodriguez sarà un giocatore del Milan. Se avete due franchi da scommettere, però, non vi consigliamo di puntarli sulla sua permanenza in rossonero.

Sempre meno centrale nel progetto del Diavolo, che ora nel suo ruolo ha il titolare fisso Theo Hernández, in questo mercato il 27enne zurighese lascerà quasi certamente Milanello. Già accettato il prestito invernale al PSV (che non ha poi attivato l’opzione per il riscatto), Ricardo è tornato alla casa madre solo per svuotare definitivamente il suo armadietto, per prendere le sue cose e capire come sistemarle… a Torino.

Già perché, al momento, l’ipotesi più probabile sul suo futuro ha uno sfondo granata. L’esterno piace infatti molto a Marco Giampaolo, mister di un Toro che ha cominciato un nuovo corso. Un altro prestito? È più probabile che le due società si accordino per un passaggio definitivo di proprietà. Il Torino verserà 4-5 milioni al Milan e una nuova avventura potrà cominciare.

Keystone (archivio)