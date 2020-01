King Roger impressionato da Sinner: «In campo è uno spettacolo»

MELBOURNE (Australia) - Roger Federer ha ribadito un'altra volta la propria stima nei confronti del tennista italiano Jannik Sinner. Il giovane azzurro ha infatti liquidato senza troppi patemi il padrone di casa Purcell (7-6, 6-2, 6-4), in occasione del primo turno degli Australian Open.

Per l'occasione il 18enne ha avuto uno spettatore d'eccezione - proprio King Roger - il quale al termine dell'incontro gli ha fatto i complimenti. «Sentiremo parlare sempre più spesso delle sue prestazioni in futuro», ha analizzato il campione renano in conferenza stampa. «In campo è uno spettacolo e, oltre a questo, è un ragazzo d'oro: una combinazione di qualità che adoro(...) Ciò che mi piace di Sinner è che colpisce la pallina con la stessa forza sia di diritto che di rovescio e che gioca bene sia in difesa che in attacco(...). Promette bene».

Keystone, archivio