Potrebbe essere bloccata in casa vostra senza che voi lo sappiate
Si cerca questa gattina nera di nome Cina. Sparita tra Vicolo Pizzorino e Via Alla Serta potrebbe trovarsi chiusa in un'abitazione, in un garage o in una cantina.
Si cerca questa gattina nera di nome Cina. Sparita tra Vicolo Pizzorino e Via Alla Serta potrebbe trovarsi chiusa in un'abitazione, in un garage o in una cantina.
SEMENTINA - Si cerca Cina, una gattina di colore nero dal carattere curioso, timido e socievole. È sparita negli scorsi giorni da Sementina, in particolare nella zona tra Vicolo Pizzorino e Via Alla Serta.
Si tratta del piccolo "quartiere" che si trova di fianco al fiume, ai piedi della salita che da Sementina porta al Ponte Tibetano.
La raccomandazione a tutti coloro che vivono o frequentano la zona è quella di controllare se Cina non si sia nascosta in casa, in cantina o in un garage.
L'invito è anche quello di verificare nei cantieri della regione o anche all'interno delle automobili.
Cina è molto silenziosa e in questo momento potrebbe anche essere impaurita.
Chiunque avesse informazioni da fornire è pregato di contattare al più presto lo 078 322 83 08.
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