Monte Carasso/Sementina
Si cerca Coco, smarrito a San Defendente (Ponte Tibetano)
L'appello dei proprietari: chiunque avvisti l'animale segnali tempestivamente la presenza.
Tio
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Si cerca Coco, smarrito a San Defendente (Ponte Tibetano)
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Si cerca Coco, smarrito a San Defendente (Ponte Tibetano)
L'appello dei proprietari: chiunque avvisti l'animale segnali tempestivamente la presenza.
Si cerca Coco, smarrito a San Defendente (Ponte Tibetano)
L'appello dei proprietari: chiunque avvisti l'animale segnali tempestivamente la presenza.
SAN DEFENDENTE/PONTE TIBETANO - Coco si è smarrito a San Defendente / Ponte Tibetano l 11.9.
Indossa un collare GPS che purtroppo si dev'essere scaricato. Si chiede a chi si trova nei pressi per una passeggiata di segnalare per favore abbai o lamenti nel caso fosse rimasto bloccato.
Questo il numero: Tel. 079 1358184
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