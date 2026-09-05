PONTE TRESA
Cade in acqua dal motoscafo e risulta dispersa: si cerca Mia
L'appello dei proprietari per ritrovare la cagnolina anziana dispersa tra Caslano e Lavena Ponte Tresa.
red
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Cade in acqua dal motoscafo e risulta dispersa: si cerca Mia
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Cade in acqua dal motoscafo e risulta dispersa: si cerca Mia
L'appello dei proprietari per ritrovare la cagnolina anziana dispersa tra Caslano e Lavena Ponte Tresa.
Cade in acqua dal motoscafo e risulta dispersa: si cerca Mia
L'appello dei proprietari per ritrovare la cagnolina anziana dispersa tra Caslano e Lavena Ponte Tresa.
PONTE TRESA - Si cerca Mia, una Jack Russell femmina di taglia piccola, dal pelo bianco e marrone.
Mia è caduta in acqua da un motoscafo nella notte di giovedì 3 settembre, all'altezza dello stretto nel Ceresio tra il Monte di Caslano e Lavena Ponte Tresa.
È anziana, ci vede e ci sente poco. Sa nuotare, ma al momento dello smarrimento era buio e i padroni non sono riusciti a trovarla.
In caso di avvistamento, contattare subito il numero 079 681 39 09.
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