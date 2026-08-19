LUGANO
Dov'è Simba?
Lettore Tio.ch
Fonte red
Dov'è Simba?
LUGANO - La sera del 18 agosto il gatto Simba, un gatto europeo anziano di 18 anni, piuttosto magro, con occhi gialli, senza collare e con microchip, si è allontanato da casa, in via Agra 10 a Barbengo.
Si tratta di un comportamento molto insolito per lui: pur amando stare all’aperto, è sempre rientrato regolarmente a casa, sia la mattina sia la sera.
Simba ha un carattere piuttosto schivo e solitamente miagola molto.
Chiunque lo avvisti o abbia informazioni contatti immediatamente lo 0795085769 o rafaela.garrido84@gmail.com
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