Uno spacciatore responsabile della morte di Hayden Panettiere?
Gli inquirenti indagano sulla possibile presenza di fentanyl in una compressa assunta il giorno della tragedia.
CAROLINA DEL SUD - L'attrice di Nashville è morta lo scorso 16 agosto in Carolina del Sud, all'età di 36 anni. La causa ufficiale del decesso non è ancora nota, ma, secondo TMZ, gli investigatori starebbero seguendo una pista precisa. La mattina della sua morte, Panettiere avrebbe assunto una pillola di ossicodone che, stando alle informazioni finora disponibili, potrebbe essere stata contaminata con fentanyl.
Il portale di notizie sulle celebrità cita diverse fonti di polizia a conoscenza diretta del caso. A fare chiarezza saranno i risultati degli esami tossicologici, che non sono ancora disponibili.
La DEA cerca un possibile spacciatore
Secondo TMZ, Panettiere avrebbe avuto per diversi anni uno spacciatore di fiducia a Los Angeles. L'uomo le avrebbe procurato sul mercato nero diversi farmaci soggetti a prescrizione, tra cui l'ossicodone, un potente antidolorifico appartenente alla classe degli oppioidi.
La DEA, l'agenzia antidroga statunitense, starebbe ora cercando di risalire dalla pillola ritenuta potenzialmente letale allo spacciatore. Le indagini sarebbero in corso sia in Carolina del Sud sia a Los Angeles. Il caso ricorda quello del rapper Mac Miller: anche in quella vicenda uno spacciatore fu successivamente condannato dopo avergli venduto sostanze contaminate con fentanyl.
Il Narcan non è riuscito a salvarla
Panettiere era stata trovata priva di vita in una struttura ricettiva a Greenville, in Carolina del Sud. I soccorritori erano intervenuti in seguito alla segnalazione di un possibile arresto cardiaco. Il suo compagno dell'epoca, Brian Hickerson, avrebbe mostrato agli operatori una borsa contenente medicinali.
Secondo quanto riportato in precedenza, prima dell'arrivo dei soccorritori Hickerson avrebbe inoltre somministrato a Panettiere il Narcan, un farmaco utilizzato in caso di overdose da oppioidi. Il tentativo, però, non è riuscito a salvarla.
La causa ufficiale della morte non è ancora stata stabilita
Dopo l'autopsia, il medico legale non aveva inizialmente riscontrato segni di traumi esterni. La causa esatta della morte resta tuttavia da accertare, in attesa del completamento degli ulteriori esami.
Per questo l'attuale pista investigativa resta delicata: non è stato ancora confermato ufficialmente che Panettiere sia morta per overdose. Gli investigatori vogliono però accertare la provenienza della compressa ritenuta potenzialmente pericolosa e stabilire se qualcuno possa essere ritenuto penalmente responsabile.
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