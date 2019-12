Bus contro il camion dei rifiuti a Milano, 18 feriti

MILANO - Uno scontro tra mezzi pesanti di Atm, l'azienda dei trasporti milanese, e Amsa, quella che si occupa della raccolta dei rifiuti, ha causato il ferimento di 18 persone - di cui una grave - nel capoluogo lombardo.

All'origine dello scontro tra un filobus e un veicolo per la raccolta dell'immondizia vi sarebbe il mancato rispetto di una precedenza da parte di uno dei mezzi. Gli agenti della Polizia locale stanno attendendo di sentire i conducenti che, però, sono in ospedale. L'impatto con il mezzo dell'Amsa sarebbe stato così forte che l'autobus dell'Atm sarebbe stato sbalzato dalla corsia preferenziale su quella normale.

Dodici feriti sono stati portati in ospedale, mentre gli altri sei sono stati curati sul posto. Tra le persone ricoverate una donna di 49 anni, sbalzata dal filobus, è in stato di coma. Il conducente del mezzo, un uomo di 47 anni, secondo il 118 ha riportato un trauma cranico commotivo ma non è in condizioni gravi. Altre nove persone hanno subìto contusioni e un'altra la sospetta frattura del femore.

