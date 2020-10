Un'aula senza tetto né pareti

VERNATE - A Vernate le autorità locali hanno inaugurato un'aula scolastica senza pareti, tetto e pavimento. Non ci sono nemmeno i banchi. In compenso, un enorme totem in legno svetta in mezzo agli alberi, come in un villaggio indiano.

È il progetto di "aula nel bosco" lanciato dai comuni di Vernate e Neggio. I bambini delle locali scuole dell'Infanzia ed Elementari da questa settimana - meteo permettendo - potranno utilizzare uno spazio apposito all'aperto, nei boschi del Malcantone, realizzato dagli operai comunali assieme alle maestre. Ai lavori hanno contribuito, nelle scorse settimane, gli stessi bambini.

Il totem di legno è stato invece realizzato dall'artista della motosega Rolf Hürzeler, di Ascona. All'inaugurazione hanno partecipato sabato 24 ottobre la madrina Gabriella Cossi, il consigliere di Stato Claudio Zali e il parroco Don Davide, che ha benedetto l'opera.

foto Comune Vernate