Treni verso il Ticino bloccati a Milano

MILANO - Tutti i treni in partenza da Milano e diretti a Chiasso sono fermi da questa mattina - attorno alle 10.00 - a causa di un incidente che ha coinvolto una persona. «Dovevo tornare in Ticino ma sono bloccato alla stazione Centrale di Milano da più di un'ora», ci racconta un nostro lettore.

Il tragico incidente, in cui un uomo di 28 anni ha perso la vita, è avvenuto attorno alle 9.45 in una galleria ferroviaria di Monza. Trenord ha successivamente comunicato alle tante persone in attesa in stazione la cancellazione di varie corse con i treni che potranno subire ritardi anche di due ore.

«Dagli altoparlanti consigliano di utilizzare percorsi alternativi. Nel mio caso dovrei prendere un treno per Saronno. Da lì proseguire per Como per poi giungere a Chiasso in bus». Insomma una bella via crucis per tutti i viaggiatori che da Milano dovevano proseguire verso il Ticino.

Stando a quanto riportato da La Provincia in diverse stazioni sulla tratta sarebbero stati istituiti autobus sostituivi nell'area interessata nel tratto fra Monza e Lissone-Muggio. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito di Trenord che fornisce aggiornamenti costanti sulla situazione.