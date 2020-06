Il mercato estivo chiuderà il 5 ottobre

NYON - L'Uefa ha comunicato oggi che il mercato estivo di quest'anno sarà aperto fino al 5 ottobre. Per il giorno seguente, invece, è stato fissato il termine per l'iscrizione della lista dei giocatori che parteciperanno a Champions ed Europa League.

Per quanto concerne il Mondiale del 2022 in Qatar le 55 nazionali europee saranno suddivise in dieci gruppi: cinque gironi da sei e cinque da cinque. Le dieci vincitrici dei gironi saranno qualificate direttamente, mentre le dieci seconde andranno agli spareggi, in compagnia di due squadre provenienti dalla Nations League.