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Addio a Vincent Pastore, star dei Soprano
L'attore che interpretò Big Pussy Bonpensiero è morto a 80 anni nella sua casa nel Bronx
imago
Fonte Ats Ans
Addio a Vincent Pastore, star dei Soprano
L'attore che interpretò Big Pussy Bonpensiero è morto a 80 anni nella sua casa nel Bronx
NEW YORK - È morto all'età di 80 anni Vincent Pastore, noto al grande pubblico per il ruolo di Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero nella celebre serie televisiva "I Soprano".
L'attore è stato trovato senza vita nella sua abitazione a City Island, nel Bronx, a New York.
Secondo quanto riportato dal New York Post, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.
Pastore era diventato uno dei volti più riconoscibili della serie cult, contribuendo al successo della produzione con il suo personaggio, entrato nell'immaginario degli appassionati.
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