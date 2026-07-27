La cantante Carly Simon rivela: «Ho il Parkinson»
L'artista, celebre soprattutto per la hit “You’re So Vain”, parla della diagnosi e annuncia un nuovo album in uscita ad agosto.
NEW YORK - Alla cantante statunitense Carly Simon, 83 anni, è stato diagnosticato il morbo di Parkinson. Lo ha reso noto la stessa artista in un comunicato, ripreso da diversi media americani. «La verità è che sto imparando come si vive con il morbo di Parkinson», ha dichiarato, spiegando che ha avuto bisogno di tempo per comprendere la diagnosi, adattarsi e decidere quanto rendere pubblico.
Simon ha inoltre riferito di essere stata operata per una forma di cancro della pelle. «Sto bene, considerando le circostanze – ma ogni giorno è diverso, a volte meglio, a volte peggio», ha affermato. Nonostante le difficoltà, la cantante sottolinea di non aver smesso di vivere e di lavorare.
Ad agosto è prevista l’uscita di un nuovo album in studio, intitolato “Comes in Waves”, il primo dopo oltre 15 anni. Un ritorno discografico atteso per un’artista che nel corso della sua carriera ha pubblicato circa due dozzine di album.
Più volte premiata, Carly Simon ha raggiunto il successo mondiale negli anni Settanta con il brano “You’re So Vain”. In seguito ha rivelato che la canzone si riferisce almeno in parte al suo ex fidanzato, l’attore Warren Beatty, descrivendo una persona talmente vanitosa da credere che il brano parli proprio di lui.
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