La cantante Carly Simon rivela: «Ho il Parkinson»

NEW YORK - Alla cantante statunitense Carly Simon, 83 anni, è stato diagnosticato il morbo di Parkinson. Lo ha reso noto la stessa artista in un comunicato, ripreso da diversi media americani. «La verità è che sto imparando come si vive con il morbo di Parkinson», ha dichiarato, spiegando che ha avuto bisogno di tempo per comprendere la diagnosi, adattarsi e decidere quanto rendere pubblico.