Jared Leto accusato di aver abusato di diverse sue fan adolescenti
Le denunce di dieci donne sono state raccolte da un documentario della BBC dedicato al lato oscuro del cantante e premio Oscar.
LONDRA - Sono dieci le donne che hanno denunciato l'attore premio Oscar e cantante Jared Leto per abusi sessuali, presumibilmente perpetrati quando loro erano giovanissime. A riportare le loro voci è un documentario della BBC titolato “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”.
Le sedicenti vittime avevano tutte fra i 16 e i 19 anni, gli abusi denunciati sono approcci sconvenienti, telefonate osé e anche rapporti sessuali al di sotto dell'età del consenso. Abusi che sarebbero stati perpetrati fra il 2002 e il 2016 quando Leto aveva fra i 30 e i 40 anni.
A denunciare il modo, definito «inquietante», d'interazione del frontman dei Thirty Seconds to Mars con le sue fan teenager, sono stati anche due uomini, parte della crew della band. Leto, a quanto pare, era solito invitare ragazze giovanissime nel backstage, a casa sua e alle sessioni di registrazione.
«Penso che tutti ritenessero che la differenza d'età [fra lui e loro, ndr.] fosse eccessiva», ha testimoniato uno di loro.
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