Abusi a ragazze adolescenti, Jared Leto replica: «Accuse categoricamente false»
Le presunte vittime sarebbero fan, anche minorenni, dei suoi Thirty Seconds to Mars. A dar loro voce un recente documentario della BBC.
LONDRA - «Non ho mai aggredito sessualmente nessuno in tutta la mia vita». È secca la replica di Jared Leto dopo le accuse di aggressioni sessuali sollevate nel documentario della BBC, “Jared Leto: Hollywood's Dark Secret”.
In un comunicato inviato a Hollywood Reporter, l'attore premio Oscar sottolinea anche che, «queste accuse sono assolutamente e categoricamente false».
Il documentario raccoglie le testimonianze di dieci donne (nove delle quali hanno condiviso pubblicamente le proprie storie per la prima volta) che accusano la star di molestie e aggressioni sessuali subite quando erano giovanissime.
Tutti gli incontri sarebbero avvenuti tra il 2002 e il 2016, quando Leto aveva tra 30 e 40 anni (ora ne ha 54) e diverse presunte vittime minorenni. Una versione del documentario è disponibile su YouTube.
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