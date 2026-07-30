Abusi a ragazze adolescenti, Jared Leto replica: «Accuse categoricamente false»

Il documentario raccoglie le testimonianze di dieci donne (nove delle quali hanno condiviso pubblicamente le proprie storie per la prima volta) che accusano la star di molestie e aggressioni sessuali subite quando erano giovanissime.

Tutti gli incontri sarebbero avvenuti tra il 2002 e il 2016, quando Leto aveva tra 30 e 40 anni (ora ne ha 54) e diverse presunte vittime minorenni. Una versione del documentario è disponibile su YouTube.