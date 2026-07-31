"Panorama Suisse", una vetrina del cinema elvetico

Grande diversità di linguaggio visivo

Sebbene la Svizzera sia tradizionalmente considerata una patria del documentario, il suo panorama cinematografico si è notevolmente ampliato e oggi propone estetiche visive e generi molto vari. La tragicommedia in bianco e nero "Sie glauben an Engel, Herr Drowak" del regista vallesano Nicolas Steiner, con l'attrice zurighese Luna Wedler, ne è un ottimo esempio, sottolinea Castelli.