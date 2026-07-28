Anche la figlia di Tom Cruise rinuncia al cognome del padre
Unica figlia nata nel 2006 dal matrimonio con Katie Holmes, è ora Suri Noelle.
Unica figlia nata nel 2006 dal matrimonio con Katie Holmes, è ora Suri Noelle.
NEW YORK - La figlia di Tom Cruise taglia ogni legame con il padre e rinuncia al celebre cognome. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, Suri Cruise, unica figlia nata nel 2006 dal matrimonio con Katie Holmes, è ora Suri Noelle.
Noelle è anche il secondo nome della madre. Su Page Six si legge che l'attore è stato assente dalla vita della figlia fin dal divorzio dalla Holmes nel 2012. Secondo l'attrice di Dawson's Creek, la giovane non ha neanche mai ereditato denaro da un fondo fiduciario del padre.
Suri è cresciuta a New York con la madre, ma ha scelto Pittsburgh per l'università ed è iscritta alla School of Drama della Carnegie Mellon University, dove studia teatro musicale.
La figlia di Cruise non è l'unica ad aver tagliato i ponti con il padre: di recente anche alcuni figli di Brad Pitt, tra cui Shiloh, Zahara, Maddox e Vivienne, hanno avviato le procedure per adottare il cognome Jolie, dalla madre Angelina.