Anche la figlia di Tom Cruise rinuncia al cognome del padre

Suri è cresciuta a New York con la madre, ma ha scelto Pittsburgh per l'università ed è iscritta alla School of Drama della Carnegie Mellon University, dove studia teatro musicale.

La figlia di Cruise non è l'unica ad aver tagliato i ponti con il padre: di recente anche alcuni figli di Brad Pitt, tra cui Shiloh, Zahara, Maddox e Vivienne, hanno avviato le procedure per adottare il cognome Jolie, dalla madre Angelina.