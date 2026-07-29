Cerca e trova immobili
Segnalaci
IRLANDA

È morto Glen Hansard

Il musicista irlandese, premio Oscar nel 2008, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale con la sua moto
È morto Glen Hansard
IMAGO / Avalon.red
Fonte Irish Times
elaborata da Redazione
È morto Glen Hansard
Il musicista irlandese, premio Oscar nel 2008, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale con la sua moto

DUBLINO - Lutto nel mondo della musica: Glen Hansard, celebre musicista irlandese che conobbe il successo con la sua partecipazione al film "The Commitments", è morto mercoledì in seguito a un incidene stradale. Lo riferisce il quotidiano Irish Times.

Il sinistro ha avuto luogo alle 4.30 di mercoledì mattina nella contea di Dublino. La polizia irlandese spiega che a essere coinvolto è stato un singolo veicolo, la moto guidata dal 56enne. «È stato soccorso sulla scena dell'incidente ma è stato dichiarato morto poco dopo», si legge nel comunicato. Il management dell'artista ha confermato il suo decesso.

Hansard ha interpretato il ruolo del chitarrista nella band emergente del film di culto di Alan Parker. In seguito ha proseguito nel mondo della musica con la band The Frames, poi con il duo Swell Season e come artista solista. Nel 2008 Hansard ha vinto il premio Oscar nel 2008 con la canzone "Falling Slowly", scritta da lui insieme alla sua partner negli Swell Season, Markéta Irglová.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
glen hansardirlandamusicathe commitments

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue
LIVE
CHIASSO
2 gior

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe
LIVE
TRAFFICO
2 gior
75
120

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»
LIVE
CANTONE
2 gior
100
166

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»
LIVE
CANTONE
1 gior
52
88

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi
LIVE
CANTONE
2 gior
5
146

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave
LIVE
LAVIZZARA
22 ore

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave

Zali, la Lega prende tempo
LIVE
CANTONE
17 ore
88
267

Zali, la Lega prende tempo

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia
LIVE
CANTONE
3 gior
22
92

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
LIVE
CANTONE/ITALIA
21 ore
8
55

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland

E ora farà molto caldo
LIVE
CANTONE
2 gior
27
117

E ora farà molto caldo

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita
LIVE
LAVIZZARA
1 gior

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»
LIVE
CANTONE
2 gior
107
177

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome
LIVE
CANTONE
1 gior
15
135

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto
LIVE
CANTONE
1 gior
53
188

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino
LIVE
CALCIO
19 ore
16
127

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione
LIVE
CALCIO
1 gior
143
198

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione

«Mai visto la Svizzera ridotta così»
LIVE
MESOLCINA
8 ore
23
85

«Mai visto la Svizzera ridotta così»

Guida sui cerchioni per chilometri
LIVE
TURGOVIA
1 gior
10
67

Guida sui cerchioni per chilometri

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto
LIVE
GRIGIONI
3 gior
13
53

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»
LIVE
CANTONE
1 gior
13
93

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene
LIVE
CANTONE
2 gior
56
141

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»
LIVE
CANTONE
2 gior
42
83

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»
LIVE
CANTONE
1 gior
45
162

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime
LIVE
CALCIO
1 gior
5
54

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio
LIVE
BELLINZONA
8 ore
20

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico
LIVE
VAL MARA
2 gior
1
18

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»
LIVE
CICLISMO
1 gior
73
31

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona
LIVE
AIROLO
1 gior
10
51

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
37

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena
LIVE
FCL
2 gior
13
36

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»
LIVE
BELLINZONA
17 ore
26

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»

Single sì, ma a caro prezzo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
22
69

Single sì, ma a caro prezzo

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500
LIVE
NBA
1 gior
13

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500

Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore
LIVE
FOCUS
2 gior
20

Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare
LIVE
CANTONE
2 gior
2
19

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»
LIVE
LUGANO
2 gior
15
75

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»

Il Mattino della Domenica scarica Zali
LIVE
CANTONE
3 gior
103
196

Il Mattino della Domenica scarica Zali

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
48

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo
LIVE
LOCARNO
1 gior
2
41

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto
LIVE
BELLINZONA
1 gior
29
179

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
6
36

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15
41

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere

Caviano, esplosione notturna in un cortile
LIVE
GAMBAROGNO
3 gior
1
7

Caviano, esplosione notturna in un cortile

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione
LIVE
CALCIO
1 gior
2
56

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione

Bici elettriche e monopattini vanno a ruba. Letteralmente
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
1 gior
26
47

Bici elettriche e monopattini vanno a ruba. Letteralmente

Tragica lite in stazione a Roma: uomo ucciso a colpi di cacciavite
LIVE
ITALIA
1 gior

Tragica lite in stazione a Roma: uomo ucciso a colpi di cacciavite

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola
LIVE
ITALIA
3 gior
25
28

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola

Auto divorata dalle fiamme sulla A2 all'altezza di Faido
LIVE
FAIDO
18 ore
2

Auto divorata dalle fiamme sulla A2 all'altezza di Faido

ULTIME NOTIZIE PEOPLE
Jared Leto accusato di aver abusato di diverse sue fan adolescenti
LIVE
VIP
3 ore

Jared Leto accusato di aver abusato di diverse sue fan adolescenti

Anche la figlia di Tom Cruise rinuncia al cognome del padre
LIVE
STATI UNITI
22 ore
1
14

Anche la figlia di Tom Cruise rinuncia al cognome del padre

Diddy coinvolto in una rissa in carcere
LIVE
STATI UNITI
1 gior
8

Diddy coinvolto in una rissa in carcere

Furto e vendita di contenuti inediti: Ariana Grande fa causa a hacker ignoti
LIVE
STATI UNITI
1 gior
1

Furto e vendita di contenuti inediti: Ariana Grande fa causa a hacker ignoti

La cantante Carly Simon rivela: «Ho il Parkinson»
LIVE
STATI UNITI
1 gior

La cantante Carly Simon rivela: «Ho il Parkinson»

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre
LIVE
STATI UNITI
6 gior
1
22

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre

Edoardo Bennato, gli 80 anni del cantautore rock
LIVE
ITALIA
6 gior
1
8

Edoardo Bennato, gli 80 anni del cantautore rock

Il principe George compie 13 anni
LIVE
REGNO UNITO
1 sett
14

Il principe George compie 13 anni

È morto a 94 anni Plas Johnson, il sax della Pantera Rosa
LIVE
DAL MONDO
1 sett
2

È morto a 94 anni Plas Johnson, il sax della Pantera Rosa

Ornella Muti e sua figlia vogliono la cittadinanza russa
LIVE
ITALIA
1 sett
2
39

Ornella Muti e sua figlia vogliono la cittadinanza russa