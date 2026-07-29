È morto Glen Hansard
Il musicista irlandese, premio Oscar nel 2008, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale con la sua moto
DUBLINO - Lutto nel mondo della musica: Glen Hansard, celebre musicista irlandese che conobbe il successo con la sua partecipazione al film "The Commitments", è morto mercoledì in seguito a un incidene stradale. Lo riferisce il quotidiano Irish Times.
Il sinistro ha avuto luogo alle 4.30 di mercoledì mattina nella contea di Dublino. La polizia irlandese spiega che a essere coinvolto è stato un singolo veicolo, la moto guidata dal 56enne. «È stato soccorso sulla scena dell'incidente ma è stato dichiarato morto poco dopo», si legge nel comunicato. Il management dell'artista ha confermato il suo decesso.
Hansard ha interpretato il ruolo del chitarrista nella band emergente del film di culto di Alan Parker. In seguito ha proseguito nel mondo della musica con la band The Frames, poi con il duo Swell Season e come artista solista. Nel 2008 Hansard ha vinto il premio Oscar nel 2008 con la canzone "Falling Slowly", scritta da lui insieme alla sua partner negli Swell Season, Markéta Irglová.
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