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FAIDO

Auto in fiamme sulla A2 all'altezza di Faido: traffico rallentato

Il tratto interessato è quello in direzione sud, tra la galleria Casletto e il tunnel Piumogna.
Auto in fiamme sulla A2 all'altezza di Faido: traffico rallentato
Auto in fiamme sulla A2 all'altezza di Faido: traffico rallentato
FVR / M. Franjo
di Cronaca Ticino
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Auto in fiamme sulla A2 all'altezza di Faido: traffico rallentato
Il tratto interessato è quello in direzione sud, tra la galleria Casletto e il tunnel Piumogna.

FAIDO - C'era un veicolo in fiamme, intorno alle 20, sull'autostrada A2 all'altezza di Faido. Ce lo ha segnalato un lettore e lo ha confermato il Tcs.

Il tratto interessato è quello in direzione sud, tra la galleria Casletto e il tunnel Piumogna. La corsia di destra è stata chiusa e il traffico risulta rallentato.

L'incendio nel frattempo è stato domato, ma l'auto in questione ne è uscita completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Biasca, i pompieri del Centro Intervento San Gottardo (CIG) e una pattuglia della Polizia.

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