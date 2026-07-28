FAIDO
Auto in fiamme sulla A2 all'altezza di Faido: traffico rallentato
Il tratto interessato è quello in direzione sud, tra la galleria Casletto e il tunnel Piumogna.
Auto in fiamme sulla A2 all'altezza di Faido: traffico rallentato
FVR / M. Franjo
Auto in fiamme sulla A2 all'altezza di Faido: traffico rallentato
0 / 15
Auto in fiamme sulla A2 all'altezza di Faido: traffico rallentato
Il tratto interessato è quello in direzione sud, tra la galleria Casletto e il tunnel Piumogna.
Auto in fiamme sulla A2 all'altezza di Faido: traffico rallentato
Il tratto interessato è quello in direzione sud, tra la galleria Casletto e il tunnel Piumogna.
FAIDO - C'era un veicolo in fiamme, intorno alle 20, sull'autostrada A2 all'altezza di Faido. Ce lo ha segnalato un lettore e lo ha confermato il Tcs.
Il tratto interessato è quello in direzione sud, tra la galleria Casletto e il tunnel Piumogna. La corsia di destra è stata chiusa e il traffico risulta rallentato.
L'incendio nel frattempo è stato domato, ma l'auto in questione ne è uscita completamente distrutta.
Sul posto sono intervenuti i pompieri di Biasca, i pompieri del Centro Intervento San Gottardo (CIG) e una pattuglia della Polizia.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO