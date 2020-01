Bencic travolta dalla Kontaveit

MELBOURNE (Australia) - Si è bruscamente interrotta nei 1/16 di finale l'avventura di Belinda Bencic (Wta 7) agli Australian Open. Opposta ad Anett Kontaveit (Wta 31), la sangallese non è mai entrata in partita ed è stata nettamente sconfitta 6-0, 6-1 in soli 48 minuti.

L'unico game conquistato dalla rossocrociata - che a fine match si è detta "sopraffatta dagli eventi" - è stato quello del momentaneo 3-1 nella seconda frazione.

«Non c'è bisogno di cercare una spiegazione fisica per questa sconfitta: mi sentivo bene e mi sono preparata nel modo giusto, ma sono entrata male in partita - ha commentato la Bencic - Con il servizio non sono stata all'altezza e in un attimo mi sono trovata sotto 4-0. Poi mi sono irrigidita e non ho più giocato a tennis... Ero come sopraffatta dagli eventi. Immagino che purtroppo, nella vita di uno sportivo professionista, ci siano anche giorni come questi».













