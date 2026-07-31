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Qualcuno ha visto Brownie?

La cagnolina si è smarrita a Massagno.
Qualcuno ha visto Brownie?
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Fonte Red
elaborata da Redazione
Qualcuno ha visto Brownie?
La cagnolina si è smarrita a Massagno.

MASSAGNO - La cagnolina Brownie non si trova. È scomparsa oggi (31 luglio) da Massagno, zona via Lepori.

Brownie è una meticcia femmina di taglia media, colore nero/marrone. È molto diffidente con chi non conosce.

In caso di avvistamento i proprietari raccomandano di NON cercare di prenderla e NON rincorrerla ma contattare subito il numero: 078 839 99 30.

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