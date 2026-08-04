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Le 5 carrozzerie più consigliate del Ticino

Le 5 carrozzerie più consigliate del Ticino
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Le 5 carrozzerie più consigliate del Ticino

Quando si parla di riparazioni automobilistiche, la fiducia è fondamentale. Un'automobile rappresenta spesso uno degli investimenti più importanti per una famiglia o un'impresa, ed è per questo che la scelta della carrozzeria giusta può fare la differenza.

Per questa selezione TicinoTop.ch ha preso in considerazione carrozzerie realmente presenti sul territorio ticinese, con una storia consolidata, servizi professionali e una reputazione costruita negli anni.

1. Carrozzeria Automek SA – Mezzovico

Gestita dalla famiglia Umiker, Carrozzeria Automek è una realtà conosciuta nel settore per la professionalità, l'attenzione alla qualità e l'utilizzo di tecnologie moderne. L'azienda opera da anni nel Canton Ticino ed è considerata un punto di riferimento per numerosi automobilisti.

2. Carrozzeria Sottile – Quartino

Attiva dal 1998 nel Locarnese, Carrozzeria Sottile offre servizi di carrozzeria, verniciatura e gestione dei sinistri assicurativi. La disponibilità di auto sostitutive e l'attenzione al cliente hanno contribuito alla sua reputazione nel territorio.

3. Carrozzeria Enzo De Carli – Riazzino

Fondata nel 1991, è una realtà conosciuta per la lunga esperienza nel settore delle riparazioni automobilistiche e per la collaborazione con le principali compagnie assicurative. L'azienda punta su innovazione, formazione continua e qualità delle lavorazioni.

4. Carrozzeria Selsystem Swiss SA – Coldrerio

Erede della storica Carrozzeria Verga, nata addirittura nel XIX secolo, rappresenta una delle realtà più storiche del Canton Ticino. Oggi combina tradizione artigianale e tecnologie moderne per la riparazione e il ripristino dei veicoli.

5. Carrozzeria Torpedo 2000 SA – Bodio

Con oltre cinquant'anni di esperienza, Carrozzeria Torpedo 2000 è apprezzata per la qualità delle riparazioni, la gestione completa dei sinistri e l'attenzione al servizio clienti. È inoltre affiliata all'Unione Svizzera dei Carrozzieri.


Cosa rende una carrozzeria davvero consigliata?

Le carrozzerie che ricevono più apprezzamenti non si distinguono soltanto per la qualità della verniciatura o delle riparazioni. I clienti valorizzano soprattutto la trasparenza nei preventivi, il rispetto dei tempi di consegna, la gestione delle pratiche assicurative e la capacità di restituire il veicolo nelle migliori condizioni possibili.

⚠️ NOTA IMPORTANTE

Questa selezione ha finalità esclusivamente informative ed editoriali e non costituisce una classifica scientifica o una certificazione ufficiale. Le attività citate sono state selezionate sulla base della loro presenza sul territorio, della loro storia e delle informazioni pubblicamente disponibili.

TicinoTop.ch non misura chi urla di più, ma chi viene consigliato di più.

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