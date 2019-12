Un brandello di giornale non inchioda il turista del sacco

STABIO - Erano certi di averlo messo nel sacco. L’infrazione portava una “firma” evidente. Stampata nero su bianco. Quando, rovistando nel sacchetto fuorilegge, depositato per terra fuori dai cassonetti, era spuntato quel frammento di giornale, gli addetti al controllo erano sicuri di aver individuato il “turista del sacco". Si trattava della prima pagina del 3 aprile 2017 di un quotidiano ticinese con tanto di nome e indirizzo dell’abbonato, sopra il titolo "Branda, il volto della vittoria".

Il volto del cittadino si è invece rabbuiato, per la multa appioppatagli nei giorni seguenti dal Comune di Stabio: 150 franchi. Una sanzione confermata in seguito anche dal Consiglio di Stato, cui il presunto trasgressore si era appellato. Anche il Governo ha ritenuto che quel ritaglio di carta, rinvenuto tra altri rifiuti, «fosse motivo sufficiente per attribuirgli la responsabilità dell’illecito».

Se non che, lo scorso luglio (ma la sentenza è stata pubblicata solo ora) il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso del cittadino, annullato la sanzione e obbligato il Comune a versare al ricorrente 1’800 franchi a titolo di ripetibili. «Una multa - è stata la premessa del Tram - può essere inflitta solo se la colpevolezza è stata dimostrata in modo ineccepibile», precisando che «l’onere della prova incombe all’autorità». Da “prova regina”, il pezzo di giornale, risalente al 3 aprile 2017, otto mesi prima di finire tra i rifiuti, si è trasformato in “carta straccia”. «Le prove addotte dal Municipio per dimostrare la colpevolezza dell’insorgente - afferma la sentenza - sono alquanto inconsistenti». L’autore della presunta infrazione, nel difendersi, aveva detto di non transitare mai da Stabio e di far sempre capo al servizio di smaltimento rifiuti del proprio comune di domicilio.

Ma non è stata la tesi difensiva ad aver convinto i giudici. «Si deve infatti considerare - scrive il Tram - che la carta di giornale viene spesso riciclata per altri scopi, come potrebbe essere il caso nella presente fattispecie da parte di terze persone sconosciute, visto anche che» sottolinea la sentenza, l’edizione era vecchia di otto mesi. Il multato è dunque prosciolto «in virtù del principio “in dubio pro reo”».