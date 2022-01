Tomaso Trussardi: «Amo ancora Michelle, ma in modo diverso». Poi attacca Eros

MILANO - Tomaso Trussardi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per parlare della separazione da Michelle Hunziker, nella quale ha ribadito come la decisione di mettere fine al loro matrimonio sia venuta soprattutto per tutelare le figlie, Sole e Celeste. «La fine di un relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta - potrà sembrare strano - per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo».

Trussardi ha parole al miele per la sua ex: «Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora - dice della Hunziker -, ma in una forma diversa. Le devo moltissimo: quando l’ho conosciuta avevo 28 anni e grazie alla sua vicinanza sono cresciuto umanamente e professionalmente. Insieme abbiamo messo a fuoco i nostri valori». E parole dolci Trussardi spende anche per Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo.

Dure, invece, le dichiarazioni riguardanti Eros Ramazzotti, primo marito della Hunziker, che dopo l’annuncio dell’addio a Trussardi da parte di Michelle si era detto pronto a dare il suo sostegno alla sua ex moglie. «È il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina - dice Tomaso, che poi passa all’attacco -. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’». Una frase pronunciata da Ramazzotti la scorsa primavera: una volta rotto con Michelle evidentemente Trussardi ha voluto togliersi il sassolino dalla scarpa.