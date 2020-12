Amadeus: «Insulti da Morgan in privato»

ROMA - Mancano più di due mesi al Festival di Sanremo ma è già l’ora delle polemiche dopo l’annuncio dei cantanti che saranno in gara e, soprattutto, di quelli che sono stati esclusi. Tra questi anche Morgan, protagonista un anno fa dell’ormai celebre lite con Bugo, suo partner nella competizione. Il brano presentato dal musicista è stato scartato da Amadeus, direttore artistico e presentatore del Festival, che a Libero ha poi rivelato di aver ricevuto degli insulti da Morgan in forma privata.

«Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il suo brano è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi», ha dichiarato il presentatore. Amadeus ha poi rigettato l’accusa, sostenuta da Morgan, di aver illuso il musicista. «Morgan ha detto tante cose non vere - ha aggiunto Amadeus -. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival».

Di tutta risposta, Morgan avrebbe offeso il conduttore. «Mi ha mandato degli insulti in privato che meglio far finta di niente - la denuncia di Amadeus -. Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti».