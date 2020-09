Il regista Neri Quagli rapinato a Milano: sottratto un Rolex Hulk da 20mila euro

MILANO - Una tranquilla cena tra amici ha avuto un finale tutt'altro che piacevole per il regista fiorentino Neri Quagli, l'attore ticinese Andrea Carpinteri e la Stylist di Dolce e Gabbana Franca Bertolucci.

Infatti, venerdì scorso a Milano, finita una cena per discutere di progetti di lavoro con altri amici, i tre si sono recati in corso Buenos Aires all'altezza di Piazza Guglielmo Oberdan, per tornare a casa.

A quel punto, due uomini si sono avvicinati a loro con una scusa, chiedendo indicazioni sul noleggio degli scooter, per poi strattonare Neri Quagli e far partire in una zuffa, atta a sottrarre al regista l'orologio dal polso e il portafogli dalla tasca. Si trattava peraltro di un Rolex Hulk, dal valore di 20mila euro.

«Neanche mi sono accorto in quei brevi secondi che mi aveva sfilato l'orologio dal polso e il portafogli dalla tasca. A noi è andata bene che ne siamo usciti illesi...» ha commentato Neri.

La polizia, intervenuta tempestivamente, non è riuscita a identificare i due ladri, che se la sono data a gambe. «Lo spavento è stato tanto e vedere il mio amico in quella situazione e non poter fare nulla è stato frustrante, per un momento ho temuto il peggio» ha raccontato invece Carpinteri.