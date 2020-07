Romina ha ancora parole al miele per Al Bano

MILANO - Il 26 luglio è una data importante per Al Bano e Romina Power: nella data di ieri, 50 anni fa, i due cantanti si univano in matrimonio. Le nozze d’oro, naturalmente, non sono state celebrate: i due non sono più una coppia nella vita e Al Bano ha ormai una relazione stabile con Loredana Lecciso. Tuttavia il rapporto tra i due cantanti è ancora molto forte, come dimostrano le parole rilasciate dalla stessa Romina al Corriere della Sera.

La cantante ha spiegato che deve proprio ad Al Bano la sua evoluzione artistica: «Mi ha insegnato a stare sul palco e ad affrontare il pubblico. Ero di una timidezza e di un'insicurezza spaventosa! Ho assorbito e fatta mia la sua disinvoltura. E penso di aver alleggerito la sua tendenza al melodramma», ha detto la Power.

La cantante ha poi spiegato che il legame artistico con Al Bano rimarrà indissolubile: «[I fan] ci hanno visti crescere. Hanno fatto un po' l'abitudine a vederci insieme. O forse perché abbiamo inciso centinaia di canzoni e la musica è eterna: quando avremo lasciato i nostri corpi, le canzoni rimarranno». Ma Romina ha anche sottolineato che nel sodalizio artistico con Al Bano non c’era un leader e una spalla: «Eravamo pari».

Infine, la cantante di origini statunitensi ha raccontato che l’ex marito le è stato molto vicino in occasione del grave lutto che ha colpito la sua famiglia, ovvero la scomparsa della sorella Taryn Power: «Mi ha sorpreso. Mi ha scritto parole molto toccanti», ha svelato Romina. Perché l’amore forse sarà anche finito, ma l’affetto tra i due non si esaurirà mai.