Chiara Ferragni contro Vanessa Hudgens per le sue frasi sul coronavirus

MILANO - Chiara Ferragni pare aver preso molto sul serio la lotta al coronavirus. La prima iniziativa della fashion blogger e imprenditrice è stata quella di lanciare insieme al marito Fedez una raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele di Milano: l’idea è stata un grande successo, in pochi giorni sono stati raccolti 4 milioni di euro e l’ospedale ha potuto potenziare la propria terapia intensiva. Ma la Ferragni s’è data da fare anche sul balcone di casa, intrattenendo i suoi follower con le dirette su Instagram dei djset di Fedez, e sui social, promuovendo comportamenti virtuosi per contrastare la diffusione del virus. La Ferragni non ha neanche paura di polemizzare con altri vip, anzi.

Su Instagram, ad esempio, ha duramente criticato l’attrice hollywoodiana Vanessa Hudgens, che in una story aveva dichiarato di non curarsi troppo degli effetti del virus. «Mi sembrano tutte delle grandi cavolate - aveva detto l’attrice parlando delle misure di contenimento del coronavirus - Mi dispiace, si tratta di un virus, lo capisco. Lo rispetto. Ma al tempo stesso… le persone moriranno ed è terribile ma inevitabile. Non so, forse non dovevo dirlo».

Dura la replica della Ferragni, che ha ripostato la story della Hudgens riprendendo però l’attrice: «Per favore Vanessa - ha scritto l’imprenditrice - questo è un messaggio davvero sbagliato da condividere. Questo virus ha già ucciso migliaia di persone e potrebbe ucciderne milioni se a nessuno importa di auto-isolarsi».

Criticata anche dai suoi follower, la Hudgens ha fatto marcia indietro, scusandosi: "Si tratta di un momento folle e sono chiusa in casa. Quello che spero stiate facendo anche voi, in quarantena e tenendovi al sicuro e in salute. Sì, non sottovalutate questa situazione in nessun modo! Io sono a casa, rimaneteci anche voi!”. Attenzione a quello che pubblicate sui social, dunque: la Ferragni vi osserva!