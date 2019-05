Elettra Lamborghini: «Dio mi risponde, sono una sensitiva»

MILANO - Elettra Lamborghini, che già in passato aveva detto di essere molto credente, ha rivelato di sentirsi un po' "sensitiva" e di ricevere spesso risposte da parte di Dio ogni volta che si rivolge a lui.

«L'apparenza inganna. Chi mi conosce sa che sono una brava ragazza, quasi una suora, specie da quando mi sono avvicinata alla religione», ha dichiarato la 25enne durante un'intervista rilasciata al settimanale "Tu Style". «Io domando e Dio mi risponde, è difficile da spiegare. Credo di essere un po' sensitiva», ha aggiunto l'ereditiera.

Elettra, che è tra i coach della nuova edizione di "The Voice" in Italia, ha poi ammesso di andare spesso in chiesa e di trovare sempre qualche minuto da dedicare alla preghiera anche quando è in viaggio o impegnata per lavoro. «La spiritualità è importante. Vado in chiesa, leggo la Bibbia, compro rosari, tanti rosari... cerco di praticare il più possibile», ha spiegato.

Elettra, che spesso è stata giudicata solo per il suo aspetto fisico e per il suo modo di fare molto esuberante, ha aggiunto di essere una persona umile nonostante molti pensino il contrario. «Sono una persona molto umile anche se sono abbastanza esibizionista. Sì lo sono ma se devi fare spettacolo... Non è che mi puoi giudicare da un twerk», ha concluso la Lamborghini.