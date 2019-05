Elettra Lamborghini parla del fidanzato: «È l'uomo della mia vita»

MILANO - Elettra Lamborghini, che attualmente è impegnata come coach nel programma tv "The Voice" in Italia, è tornata a parlare della sua relazione con Afrojack e ha rivelato di non poter stare senza di lui. La cantate ha spiegato che nonostante a causa degli impegni lavorativi suoi e del fidanzato non riesca a vedere la sua dolce metà quanto vorrebbe, la lontananza si sta rivelando un importante banco di prova per la loro storia d'amore.

«È contento per me e per quello che sto facendo... Sa che mi vedrà un po' meno, ma è per una bella motivazione. Questa distanza è una prova per testare il nostro rapporto», ha dichiarato Elettra durante un'intervista rilasciata al settimanale "Nuovo". «Mi dà tanta allegria... Ci vediamo ogni settimana o per lo meno ci proviamo, lui non sa stare senza di me... e io senza di lui!», ha aggiunto la 25enne.

La Lamborghini in una recente intervista al magazine "Tv Sorrisi e Canzoni" aveva raccontato di essere riuscita a trovare di nuovo l'amore dopo più di due anni trascorsi da single e aveva confidato di voler convolare a nozze molto presto con il produttore musicale. «Forse l'anno prossimo potrei sposarmi con Afrojack. Abbiamo anche già la lista dei nomi per i nostri figli. Strani, non Giulia o Francesco», aveva poi spiegato.